Martedì i funerali dell’agricoltore schiacciato da un albero caduto per il maltempo

Si terrà martedì (25 agosto) alle 10 del mattino alla chiesa parrocchiale di Guamo il funerale di Daniele Giorgi, l’agricoltore di 54 anni morto durante la bufera di giovedì scorso travolto da un albero che è crollato accanto a quello che stava tagliando.

La salma muoverà dall’obitorio dell’ospedale di Campo di Marte per raggiungere la chiesa della frazione capannorese dove si terranno le esequie. Daniele Giorgi lascia due fratelli, una sorella e la madre, oltre a cognati e cognate e a tante persone che gli volevano bene nonostante il carattere un po’ taciturno.

L’agricoltore è morto, come ha rilevato il medico legale in sede di esame esterno della salma, per schiacciamento, letteralmente travolto da un pioppio bianco altro 30 metri. Toccherà alle indagini della magistratura stabilire se ci sono responsabilità colpose per questa morte, classificiata anche dal dipartimento sicurezza e prevenzione dell’Asl come un incidente sul lavoro. E in particolare di chi sarebbe stata la responsabilità della manutenzione di quella pianta.