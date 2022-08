Vandali minorenni in azione anche al teatro Da Massa Carrara

Vandali non solo alla scuola Pea. Alcuni minorenni hanno preso di mira anche il teatro Da Massa Carrara dentro il complesso Cavanis.

A riferirlo è il sindaco Leonardo Fornaciari, a pochi giorni dall’episodio a scuola: “Ignoti sono entrati e hanno danneggiato e vandalizzato gli arredi, aperto tutti gli estintori e scassinato il distributore delle bibite. L’ho detto in passato e lo ripeterò fino alla noia: non ci arrenderemo mai e poi mai a chi vuole la bruttura e il degrado. E allora silenzio, riserbo e lavorare. Silenzio con la speranza di sapere chi è stato. Ecco che ad oggi posso dirvi: sappiamo chi è stato. Non sono più ignoti. Purtroppo i danni ci sono ma almeno abbiamo nomi e cognomi e ora chi ha sbagliato pagherà e pagherà tutto. Contemporaneamente gli uffici comunali del sociale sono al lavoro per vedere il percorso educativo migliore da attivare. Sono quattro minori. Altro non ho da dire e non voglio dire”.

“Dico di nuovo grazie – dice Fornaciari – all’arma dei carabinieri, al maresciallo Andrea Marsili e ai suoi collaboratori che con la solita discrezione hanno risolto il caso. Sappiate che la rete delle telecamere è silenziosa ma vede. Sembra che nessuno vi abbia visto ma non è così. Ripeto: non crediate di essere bravi o furbi quando fate questi atti. Ragazzi, parlate con i vostri genitori e noi genitori ci dobbiamo impegnare molto, molto di più: cerchiamo di parlare più possibile con i nostri figli per capire, percepire e verificare cosa fanno quando sono fuori di casa e chi frequentano. Non ci dobbiamo accontentare delle loro rassicurazioni. O si previene o poi diventa tardi”.