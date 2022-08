Cade in un canalone e muore: tragico incidente in montagna a Vagli

Tragico incidente in montagna poco dopo le 12,30 sul passo Sella, al confine fra Massa e Lucca ma nel territorio del Comune di Vagli di Sotto.

Una escursionista, che era alloggiata in un campeggio della zona, è precipitata in un canalone ed è deceduta. Per l’intervento è stato allertato l’elisoccorso Pegaso, si sono mossi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico con le squadre di Massa e di Lucca.

Il Pegaso è dovuto subito rientrare a causa del maltempo in quota, a recuperare il cadavere ci dovranno pensare, al momento, le squadre di terra. Non sono ancora note le generalità dell’escursionista né la dinamica dell’incidente.