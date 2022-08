Carabinieri, cambio di guardia a Viareggio: il maggiore Cetola a Milano, arriva il capitano Colella

Cambio di guardia al comando della Compagnia carabinieri di Viareggio.

Il maggiore Edoardo Cetola, dopo ben 5 anni a capo dell’Arma viareggina, alla fine di questo mese di agosto, andrà a ricoprire il ruolo di comandante della Compagnia di Milano Porta Monforte.

Arrivato a Viareggio, con il grado di capitano, nel settembre 2017, promosso a maggiore due anni fa, nel 2020, Cetola ha condotto numerose operazioni e indagini: dalla droga ai furti e agli omicidi. Ed è proprio l’uccisione di Chiara Corrado, trovata morta una roulotte a Torre del Lago, l’indagine lampo che il comandante chiuse in poche con il Nucleo investigativo di Lucca, all’epoca diretto dal tenente colonnello Paolo Floris, ora in forza all’Arma di Massa. La donna era stata uccisa nel box del cantiere dove l’uomo, poi arrestato, lavorava, colpendola con una mazzetta da manovale, poi le aveva premuto contro il cranio fracassato un cuscino, forse nel maldestro tentativo di fermare l’emorragia Dopo avere ucciso la donna, il suo assassino, l’aveva avvolta in un sacco di cellophane, con le mani legate, e le ha annodato al collo una fune con la quale l’aveva trascinata e il cadavere fu trovato in una roulotte nel novembre 2019. Arrestato a San Nicola Arcella, in Calabria, dove si era rifugiato, Graziano Zangari, 48 anni, operaio calabrese residente all’epoca dei fatti a Saltocchio, fu condannato a 23 anni dalla Corte d’Assise del tribunale di Lucca.

Poi le tante bande di malviventi finiti in manette, per colpi sia in attività commerciali che in abitazioni, le rapine di Rolex, da Forte dei Marmi a Viareggio, e, ultima indagine, ancora da completare, quella del colpo ai danni del pilota Charles Leclerc, derubato di un costosissimo orologio ad aprile scorso in Darsena.

Non solo repressione dei crimini, con arresti e denunce, ma e soprattutto, tanta prevenzione la missione di Cetola sul territorio. Durante il suo mandato sono stati numerosissimi gli incontri nelle scuole, con alunni piccoli e adolescenti, per parlare di legalità.

“Lascio una città, e la Versilia, zone “vive” – ha spiegato alla nostra redazione – che mi ha dato molto. Sia a livello professionale che umano”.

“Quelli a Viareggio sono stati 5 anni importanti – aggiunge il maggiore -, l’incarico a Milano mi gratifica, è un territorio diverso, con altre dinamiche. Farò tesoro del bagaglio di conoscenza ed esperienza acquisito”.m

Un comandante molto amato, il maggiore Edoardo Cetola, che in questo quinquennio ha saputo intrecciare rapporti ottimi con istituzioni e popolazione, inclusa la stampa. Sempre in prima linea, e disponibile.

Al suo posto, a fine mese, si insedierà il capitano Marco Colella, 36 anni, originario di Napoli, con precedenti incarichi a Torino e Mazzara del Vallo.

Al maggiore Edoardo Cetola l’augurio da parte di Lucca in Diretta di una carriera sempre in ascesa: ad majora. Al capitano Marco Colella il benvenuto.