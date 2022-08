Condannato più volte per spaccio e furto: rintracciato e condotto al Cpr di Roma

La polizia effettua un nuovo accompagnamento al Cpr di Roma.

Nella giornata di sabato a Ponte Galeria a Roma è stato un altro cittadino di origine marocchina, di 40 anni, al fine della sua espulsione dal territorio nazionale, rintracciato nell’area urbana di Viareggio.

L’uomo, irregolare sul territorio dello Stato, aveva a suo carico reiterate condanne per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere, false attestazioni sull’identità personale, furto aggravato. Lo stesso era anche stato denunciato per rapina, lesioni aggravate ed invasioni di terreni, ed era inottemperante a pregresse espulsioni intimate.

Rintracciato dalle volanti del commissariato di Viareggio, è stato accompagnato al Cpr di Roma.