Tentano di rubare biciclette in una villa: arrestato un giovane, si cerca il complice

Domenica notte i carabinieri della stazione di Forte dei Marmi hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia, sorpreso mentre stava tentando di rubare delle biciclette da una villa.

Erano le 4,50 circa ed una guardia giurata di servizio nella zona ha segnalato ai carabinieri due giovani che erano riusciti ad oltrepassare il cancello di una villa per cercare di rubare alcune biciclette parcheggiate nel giardino. Una pattuglia di militari dell’arma, che era già nella zona per un servizio di controllo per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, grazie anche alla descrizione fornita dalla guardia giurata, ha subito notato i due giovani a bordo di biciclette che si stavano allontanando celermente e ha intimato loro di fermarsi.

I due hanno subito tentato di darsi alla fuga ma, mentre uno è riuscito a dileguarsi, il secondo, dopo aver provato ad investire con la bici il militare che stava provando a fermarlo, cagionandogli fortunatamente solo delle lievi lesioni ad un braccio, è stato bloccato e condotto in caserma.

Il 24enne è stato quindi dichiarato in arresto ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma fino all’udienza di convalida che si è svolta questa mattina al tribunale di Lucca e si è conclusa con la convalida dell’arresto e la sottoposizione del soggetto alla misura dell’obbligo di dimora nella provincia di Prato.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per individuare anche l’altro complice che è riuscito a dileguarsi dandosi alla fuga per le vie e che a breve potrebbe avere un nome.