Insulti e minacce alla ex: ai domiciliari un 54enne

Non accettava la fine della storia con la sua ex compagna e nonostante fosse già stato colpito da un ammonimento del questore per averla molestata, domenica scorsa (21 agosto) le si è presentato a casa, per offenderla e minacciarla.

La donna ha avuto il coraggio di reagire, chiamando i carabinieri che hanno arrestato il suo ex. Ora si trova ai domiciliari dopo l’episodio avvenuto a Capannori.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, un 54enne del posto, si è recato attorno alle 17 a casa della ex convivente e ha iniziato a suonare il campanello. La donna, resasi conto che si trattava del suo ex, non ha aperto e l’altro per tutta risposta ha iniziato a insultarla e a minacciarla anche quando ha visto arrivare i carabinieri.

I militari lo hanno così portato in caserma e arrestato.