Viaggia nell’auto con 19 dosi di cocaina: arrestato

Viaggiava nell’auto con 19 dosi di cocaina: fermato e arrestato dai carabinieri. Nei guai è finito un 39enne di origini marocchine, controllato dai carabinieri del radiomobile lungo via Alighieri a Lucca nell’ambito dell’operazione per Ferragosto sicuro in città e provincia.

I militari sono stati subito insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo e considerato che era già noto per spaccio, hanno fatto scattare la perquisizione personale e dell’auto. E’ così che sono state trovate e sequestrate 19 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quindici grammi e la somma di 280,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca in attesa dell’udienza, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto e concessi i termini a difesa con la misura cautelare del divieto di dimora in Lucca.