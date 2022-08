Alla chiesa di Lammari l’ultimo saluto ad Andrea Cordoni

E’ una Lucca più vuota quella che oggi (24 agosto) si è svegliata con la notizia della prematura scomparsa di Andrea Cordoni, contitolare del Peschino di piazza San Michele. Il locale che aveva contribuito a fondare con il socio Marco Chiocca è in lutto. Nel dehors è apparso un mazzo di fiori – un girasole e una rosa – già di primo mattino, accompagnato dal cartello che avvisava i clienti: “Chiuso per lutto”.

La morte del vice presidente provinciale del sindacato Fipe baristi e dello storico membro di Confcommercio ha lasciato i colleghi nello sgomento. Non soltanto nel locale dove era amato da tutti e dove aveva lavorato fin quando la malattia glielo aveva consentito. Tutto il mondo degli esercenti lucchesi piange il loro rappresentante. L’ultimo addio sarà domani pomeriggio (25 agosto) alle 15,30 alla chiesa di Lammari, dove è prevista la cerimonia funebre. Per il saluto ad Andrea i familiari chiedono di trasformare i fiori in un’offerta all’Airc, Fondazione che si occupa della ricerca sul cancro.

Cordoni è scomparso nel pomeriggio di ieri (23 agosto) dopo aver combattuto con forza e straordinaria dignità contro un male che lo ha precocemente strappato all’affetto dei suoi cari. Ad esprimere cordoglio a nome di tutta l’amministrazione comunale è stato oggi il sindaco Mario Pardini: “Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Andrea Cordoni, noto sia come socio titolare del Caffè del Mercato in piazza San Michele – dietro al cui bancone è rimasto fino a pochi giorni prima della sua morte -, che in qualità di rappresentante Fipe di Confcommercio – afferma il primo cittadino -. Appassionato del suo lavoro e della sua città, Cordoni è riuscito grazie a professionalità e cortesia a conquistare negli anni un posto di primo piano nella categoria degli esercenti pubblici. Desidero esprimere alla famiglia, agli amici e ai colleghi le condoglianze come amministrazione comunale. In particolare le mie personali condoglianze vanno alla mamma di Andrea, che ho conosciuto e apprezzato umanamente per la forza e il coraggio dimostrato”.