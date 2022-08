Graphic novel, al via il concorso nazionale NarrAzioni

Allo scopo di favorire un diverso approccio al disagio psicologico, promuovendo allo stesso tempo nuovi autori di fumetti, Artespressa Aps indice la prima edizione del concorso nazionale NarrAzioni 2022 per proposte editoriali di graphic novel.

Il concorso è rivolto a giovani autori residenti in Italia che non abbiano all’attivo più di due pubblicazioni dotate di codice Isbn. È ammesso qualsiasi genere narrativo.

La proposta sarà valutata da una giuria composta da fumettisti e psicologi. Il vincitore otterrà un contratto di edizione per la realizzazione della sua proposta.

La partecipazione è gratuita. Per partecipare, è necessario inviare la proposta secondo le modalità indicate nel bando 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝟮𝟯:𝟱𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮.

Il bando è scaricabile sul sito www.artespressa.com nella sezione Concorsi.

L’evento è svolto in collaborazione con Archimede Aps, Fraternita di Misericordia di Corsagna, la Tela di Penelope, Alap – associazione lucchese arte e psicologia e Il Collezionista con il patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Confcommercio di Lucca e Massa Carrara e azienda Usl Toscana Nord Ovest.