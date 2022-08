Ex dipendente della Croce Verde muore schiacciato nell’auto ribaltata, tragedia nella notte a Marlia

E’ morto schiacciato nella sua auto ribaltata in via San Donnino, a Marlia. Per la vittima, Francesco Ridolfi, 69 anni, ex dipendente del servizio di onoranze funebri della Croce Verde di Lucca e residente nella frazione di Capannori, non c’è stato niente da fare. Era già morto quando i soccorsi hanno iniziato le manovre per liberarlo dalle lamiere e salvargli la vita.

E’ il nuovo dramma che in poche ore si consuma sulle strade del Capannorese, dopo il grave incidente di domenica (21 agosto) in cui ha perso la vita un idraulico 75enne di Porcari. Secondo quanto appreso erano circa le 23,42 quando è accaduto l’irreparabile. L’allarme al 118 è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno segnalato un’auto ribaltata a lato della strada con una persona a bordo.

I rilievi dei carabinieri

Sul posto oltre all’automedica e a un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano, sono giunti anche i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per estrarre il settantenne dalle lamiere. E’ stato tutto inutile perché era già morto. La dinamica del drammatico incidente è ora al vaglio dei carabinieri.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, Ridolfi dopo aver affrontato una curva in via San Donnino ha perso il controllo della sua Panda, vecchio modello, e in un tratto rettilineo è finito fuori strada, a destra. Qui l’auto si è rovesciata e lo ha schiacciato, senza lasciargli alcuno scampo.

La vittima, Francesco Ridolfi

A soccorrere Ridolfi sono stati i volontari della Croce Verde di Ponte a Moriano, che sulle prime non sapevano ancora di soccorrere un ex dipendente della sede centrale di Lucca. Ridolfi, infatti, aveva lavorato tanti anni al servizio di onoranze funebri dell’associazione di volontariato dove la notizia ha provocato choc e dolore. Ridolfi, conosciuto con il soprannome di Moneta, lascia tre figli. Alla Croce Verde aveva lavorato dagli anni 70 fino al 2006 e adesso si stava godendo la pensione.

(notizia in aggiornamento)