Spacciano cocaina nel parcheggio del cimitero, due in manette

Da qualche giorno i carabinieri avevano notato uno strano via vai di auto e persone a piedi nei pressi del parcheggio vicino al cimitero di Pietrasanta. E hanno subito pensato che quella fosse diventata una nuova piazza dello smercio di droga al dettaglio. Il fiuto dei carabinieri di Pietrasanta non si era sbagliato. Nel pomeriggio di ieri (23 agosto) i militari hanno arrestato in flagranza due giovani di origini marocchine, di 23 e 23 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Le manette sono scattate dopo che i carabinieri avevano organizzato un apposito servizio di contratto: gli investigatori hanno subito notato i due che a bordo di un’auto si sono avvicinato ad un uomo che attendeva nel piazzale in sella ad una bicicletta. Dopo averlo raggiunto hanno scambiato qualcosa ed è stato a quel punto che è scattato il blitz dei militari.

I carabinieri hanno bloccato i due e hanno compreso che avevano appena ceduto al giovane in bici una dose di cocaina. I due pusher quindi sono stati subito sottoposti a perquisizione personale e a bordo del veicolo e sono stati trovati in possesso di altre 23 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 20 grammi, e di più di 1.000 euro in banconote ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due pusher sono stati condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza mentre l’acquirente, un 39enne di Pietrasanta, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Questa mattina (24 agosto) si è svolta l’udienza di convalida al tribunale di Lucca che si è conclusa con il patteggiamento e la condanna dei due alla pena di 12 mesi con confisca del denaro sequestrato.