Si è tuffato da uno sperone di roccia nel torrente Lima ma ha sbattuto la testa contro un masso, prima di finire nell’acqua.

E’ successo a Pian di Fiume, nel comune di Bagni di Lucca, in un luogo parecchio frequentato per sfuggire alla calura estiva, nella frazione di Ponte a Diana. Uno scenario mozzafiato che ogni anno attira sempre più turisti. Oggi pomeriggio (25 agosto) purtroppo si è sfiorata la tragedia: il 50enne è in gravi condizioni dopo l’incidente avvenuto attorno alle 15,20.

L’allarme è stato dato dalle persone presenti sul posto: l’uomo è stato soccorso da due infermieri del 118 liberi dal servizio. La centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso 2, arrivato il prima possibile. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il bagnante dall’acqua e hanno aiutato il 118 a trasportarlo all’elisoccorso.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito piuttosto gravi. Dopo le prime cure prestategli sul posto, l’uomo è stato trasferito dall’elisoccorso a Cisanello con il codice rosso. Il ferito ha infatti riportato un trauma cranico e sospette lesioni alla colonna cervicale.