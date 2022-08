Cade da tre metri d’altezza, bimbo di 4 anni portato al Meyer con Pegaso

E’ caduto da un’altezza tra i due metri e mezzo e i tre metri, per cause e con una dinamica tutta da accertare, un bambino di appena 4 anni. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza, con il codice rosso, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dall’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è avvenuto a Piano di Coreglia, attorno alle 18,30 di oggi (25 agosto). A dare l’allarme sono stati i familiari del bambino che lo hanno soccorso in preda al timore che si fosse ferito in modo molto grave, cadendo da una tettoia dove si sarebbe arrampicato. I soccorritori non sono stati in grado per ora di fornire una dinamica più precisa dell’accaduto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma il personale sanitario ha ritenuto necessario l’intervento di Pegaso. Il piccolo è stato trasferito in ambulanza al campo sportivo dove è atterrato l’elisoccorso che lo ha condotto al Meyer.