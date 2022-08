In bicicletta contro un’auto a Guamo, un altro grave incidente

Un altro grave incidente sulle strade del Capannorese nel pomeriggio di oggi (25 agosto). Dopo quello di via Lombarda a Lammari, in cui è rimasta ferita una ragazza di 17 anni, poco prima delle 17 un altro scontro si è verificato a Guamo.

In via di Sottomonte, all’altezza degli archi dell’acquedotto, una Fiat Panda ha investito un uomo di 42 anni che stava percorrendo la strada in bicicletta. L’allarme è stato dato immediatamente. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza e ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso. La persona ferita è stata condotta all’ospedale di Cisanello a Pisa con il codice rosso. Preoccupa il trauma cranico facciale riportato dal 42enne che nell’impatto è stato scaraventato contro il parabrezza dell’auto.