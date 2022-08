Spacciava droga in bicicletta in pineta ma è stato incastrato e arrestato dai carabinieri in borghese.

Sono proseguiti i controlli antidroga in questa zona della città.

Un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con l’individuazione dei pusher e l’identificazione degli acquirenti.

In questo contesto, nel pomeriggio di ieri (24 agosto), i carabinieri della stazione di Lido di Camaiore hanno arrestato un 25enne di origini marocchine, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia.

Lo straniero è stato individuato da due militari, appostati appositamente in borghese, mentre si aggirava in bicicletta all’interno della pineta.

Ad un certo punto si è avvicinata una donna al giovane e c’è stato uno scambio tra di loro.

I carabinieri hanno dunque fatto scattare il blitz e, mentre i colleghi in uniforme hanno fermato poco distante la acquirente, i colleghi in borghese hanno raggiunto lo straniero e lo hanno bloccato in mezzo alla vegetazione dove si era buttato di corsa per tentare la fuga.

I militari hanno dunque rinvenuto nella disponibilità della donna un involucro con 7 grammi di cocaina appena acquistata dal pusher, il quale invece, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 250 euro in banconote di vario taglio provento dello spaccio.

A questo punto, la donna è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti mentre il pusher è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto per lo spaccio ed ha trascorso la notte in camera di sicurezza.

Questa mattina (25 agosto), al tribunale di Lucca, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto che si è conclusa con il patteggiamento da parte dell’arrestato e con la pena di 8 mesi sospesa.

I servizi antidroga da parte dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni sul territorio di competenza e, in particolare, nella pineta.