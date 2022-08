Tessere sanitarie: prorogata al 31 dicembre la validità di quelle scadute

Tessere sanitarie, il ministero ha prorogato la validità di quelle scadute al 31 dicembre 2023. Ecco come fare ad avere la proroga.

La tessera sanitaria ha una validità è di 6 anni e compete alla Agenzia delle Entrate – per conto del ministero dell’Economia e Finanze tramite la controllata Sogei – provvedere alla sostituzione periodica di quelle in scadenza.

Tuttavia, in una stagione segnata dalla carenza di materie prime a causa della difficile situazione internazionale, il ministero dell’Economia ha autorizzato l’emissione di tessere prive di microchip, con l’esclusione di tutte le funzioni proprie della carta nazionale dei servizi (Cns), versione evoluta della tradizionale tessera sanitaria. Questo rende impossibile l’uso dei totem o l’accesso, tramite lettore di smartcard ai servizi come il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per coloro che hanno la tessera in scadenza, è importante quindi non buttare quella vecchia perchè la validità di quest’ultima, per ovviare alla mancata disponibilità di chip, è prorogata al 31 dicembre 2023.

Ma attenzione: la proroga di validità non è automatica, è necessario aggiornare il software di gestione della componente Cns secondo la nuova scadenza, e gli utenti lo possono fare all’interno del portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) oltre che munirsi di un lettore smartcard.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della tessera sanitaria e per l’attivazione dell’aggiornamento è possibile contattare il numero verde del ministero: 800.030.070 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.