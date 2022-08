Lutto nel mondo dell’arte per la scomparsa del gallerista lucchese Claudio Poleschi

È scomparso ieri (25 agosto) a 73 anni Claudio Poleschi, mercante d’arte e gallerista attivo a Lucca sin dal 1973, fondatore dell’omonima galleria di arte contemporanea.

Animato da un’accesa e insopprimibile passione per l’arte, sono innumerevoli i progetti e le collaborazioni artistiche accumulati negli oltre 40 anni di attività, che lo hanno portato ad essere uno dei galleristi italiani più conosciuti a livello internazionale.

Le collaborazioni artistiche che sono sfociate molto spesso in eventi ospitati nel suo spazio lucchese, annoverano artisti di fama internazionale come Mimmo Paladino, Julian Schnabel, Fernando Botero, Santiago Sierra, Jannis Kounellis, Vittorio Corsini, Gian Marco Montesano, per citarne alcuni, con cui ha stretto anche rapporti di amicizia pluridecennali. Rapporti di collaborazione e amicizia che hanno fatto della sua abitazione lucchese una sorta di cenacolo dell’arte e della cultura. Rapporti di amicizia che si sono estesi a livello internazionale con colleghi galleristi, direttori di musei e professionisti del settore, italiani e stranieri nel corso dei decenni di lavoro.

Artisti e professionisti lo ricordano in queste ore sui social, riferendosi soprattutto a lui come un sognatore, al suo amore smisurato per l’arte, la sua signorilità ed eleganza e l’empatia che caratterizzava il suo modo di lavorare, la capacità di emozionarsi di fronte a un’opera e di saperla condividere con i suoi amici e colleghi, il suo “fiuto” per le opere d’arte di qualità e il sostegno offerto ai giovani artisti.

“Un gallerista ‘vecchio stampo’, con una parola sola, sempre aperto a nuove esperienze come quella recente che lo ha visto protagonista della creazione della start up ArtShare, in costante elaborazione di nuovi progetti, a cui ha lavorato fino all’ultimo momento – lo ricordano amici e familiari -. Lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato e stimato, a cominciare dalla moglie Ida anch’essa gallerista e i figli David e Giacomo e il collaboratore di lunga data Umberto Bianchi”.

I funerali si terranno domani (27 agosto) alle 15 all’obitorio di Campo di Marte.