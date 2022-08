Muore travolta da una moto, tragedia a Castelnuovo

E’ morta dopo una disperata corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana. Non ce l’ha fatta una pensionata di 82 anni di Pieve Fosciana, Giuliana Cancherini, che stava attraversando la via per Pontardeto, a Castelnuovo, a pochi passi dalla sede della protezione civile e dell’eliporto quando è stata investita da una moto condotta da un 48enne di Lucca, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Un dramma che si è consumato questa sera (26 agosto) attorno alle 20,45 la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, dopo che alcuni automobilisti hanno dato l’allarme.

Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, l’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Piano Pieve a Pontardeto. Il conducente di una Kawasaki Z1000 stava percorrendo il tratto della provinciale dalla rotatoria all’incrocio per il supermercato Eurospin quando, per cause da stabilire, ha perso il controllo della moto travolgendo l’anziana che si accingeva ad attraversare.

I soccorsi sono stati piuttosto concitati ma non sono serviti, purtroppo, a salvarle la vita. La centrale operativa del 118, cui è stato descritto lo scenario di un incidente molto grave, ha inviato sul posto la Misericordia di Piazza al Serchio, quella di Camporgiano e quella della Misericordia del Barghigiano con un infermiere a brodo.

Le condizioni della pensionata di Pieve Fosciana sono apparse da subito più gravi: era riversa a terra e priva di sensi quando sono giunti i soccorritori. L’uomo che era sulla moto è rimasto ferito e ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

Inizialmente, era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso che sarebbe però dovuto giungere da Grosseto. Troppo lunga l’attesa, così è stato deciso di trasferire la donna con il centauro al pronto soccorso del Santa Croce per stabilizzare le sue condizioni ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Non destano preoccupazione invece le condizioni del 48enne che era alla guida della moto: ha riportato un trauma cranico ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai carabinieri sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco per bonificare la strada. Non è ancora chiaro come si sia verificato l’incidente, se il conducente della moto abbia avuto un malore o, per cause da capire, abbia perso per qualche motivo il controllo della moto. L’impatto è stato violentissimo e la vittima è stata sbalzata di qualche metro in mezzo alla carreggiata, mentre la motocicletta con il centauro è finita contro un muretto di cinta lungo la strada.