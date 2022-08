Sarebbero bastati forse soltanto pochi minuti per non riuscire a salvare loro la vita. Quattro micetti di pochi giorni sono stati abbandonati chiusi in un sacchetto di plastica, infilato dentro ad un tubo di scarico in un terreno, a Ghivizzano, nel comune di Coreglia, in Valle del Serchio.

Sono stati salvati domenica sera (21 agosto) per un fortunatissimo caso da morte sicura: sono stati alcuni bambini che giocavano in un prato nelle vicinanze ad accorgersi dei gattini grazie al loro flebile ma continuo e disperato miagolio. Resisi conto della situazione hanno informato un adulto che dopo averli liberati da quel laccio mortale ha contattato il presidente dell’associazione animalista di Barga Arca della Valle, Francesco Purini. Un episodio terribile di maltrattamento animali, che non ha avuto un epilogo drammatico grazie all’attenzione dell’associazione, da sempre impegnata nell’assistenza e cura dei gatti senza una casa.

I gattini che avevano non più di 4 giorni quando sono stati trovati, tanto da avere ancora il cordone ombelicale attaccato, sono stati presi in custodia dall’associazione e curati da due volontarie. E’ stata una lotta contro il tempo, perché i piccoli erano in ipotermia. Dopo aver contattato alcuni veterinari le volontarie sono riuscite a organizzare una specie di incubatrice con le borse dell’acqua calda e tanto amore per salvare loro la vita. “La costanza delle nostre volontarie – spiegano dall’Arca della Valle -, che hanno passato la notte ad accudirli e a costruire una specie di incubatrice, ha fatto sì che ora siano fuori pericolo”. I piccoli si stanno lentamente riprendendo e adesso sono al sicuro: mangiano ogni due ore, grazie alle cure di una vera e propria balia che anche di notte si sveglia per accudire i micetti.

Purtroppo, la loro triste storia non sarebbe isolata. Lo scorso 1 agosto altri 4 micetti sono stati trovati all’interno di un sacchetto nei pressi del cimitero di Pieve Fosciana. Sono stati salvati da una donna che stava portando a spasso il cane e sono stati consegnati all’Arca della Valle, che li ha presi in cura. L’appello dell’associazione è sempre lo stesso: “Da tanto tempo cerchiamo di sensibilizzare i proprietari alla sterilizzazione: “Episodi del genere nel 2022 non sono assolutamente tollerabili – spiegano -: è necessario procedere con le sterilizzazioni perché sbarazzarsi così di poveri gattini è disumano. Chi lo fa sappia anche che fa male anche alla madre, privata della cucciolata che dovrebbe invece allattare. In più non risolvono il problema, perché tra pochi mesi sarà pronta per una nuova cucciolata”.

Non è stata presentata una formale denuncia ma comportamenti simili possono configurare il reato di maltrattamento di animali.

Chi vuole può sostenere l’associazione con un bonifico con causale “Sostengo l’Arca”, intestato a odv Arca della Valle: l’Iban è IT02D0503470100000000002246.