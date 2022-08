Coronavirus, allerta per la mutazione Centaurus: si teme un autunno nero

C’è timore per Centaurus, la nuova mutazione del Covid in arrivo per il prossimo autunno e che sembra possa soppiantare la variante Omicron in Italia.

Quello che si prospetta potrebbe essere un autunno nero, a causa di questa nuova mutazione, scoperta in India ma arrivata anche in Italia a fine luglio e sequenziata in Sardegna.

Da quanto emerso sarebbe più contagiosa e forse anche più pericolosa.

Un nuovo studio, condotto in Italia nell’Università dell’Insubria, e pubblicata sull’European Journal of Internal Medicine afferma che presto Centaurus potrebbe diventare dominante in tutta Italia e portare una nuova ondata autunnale.

Intanto la Fondazione Gimbe ha rilevato, nell’ultima settimana, un’inversione di tendenza con ripresa dei contagi anche in Toscana. Dati, questi, che farebbero presupporre una nuova ondata di casi.