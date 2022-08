“Questa gente non ha rispetto di niente e non la ferma nemmeno il lutto per la morte”. E’ amareggiato Marco Chiocca. Il contitolare del Peschino di piazza San Michele, ad appena due giorni dal funerale del socio Andrea Cordoni, stroncato a soli 52 anni da un male, ha dovuto fare i conti anche con i ladri che stanotte (27 agosto) hanno tentato di entrare nel locale, sfondando la porta sul retro.

Proprio oggi che la città dedica a Cordoni la Notte bianca, con un minuto di silenzio in programma allo scoccare della mezzanotte, prima dello spettacolo clou in piazza della Cattedrale e in tutti i locali che faranno musica dal vivo.

Un tentato raid che fa doppiamente male quello subito dal Caffè del Mercato, che soltanto 4 giorni fa ha dovuto piangere la morte di Cordoni, vice presidente provinciale di Fipe baristi e socio storico di Confcommercio.

Il tentativo di furto deve essere stato messo a segno tra le 5 – orario in cui Chiocca ha lasciato il locale – e le 5,30, quando è arrivato il cuoco. Il Peschino era riaperto appena ieri, dopo aver chiuso per lutto. Fino alle 4 c’erano stati i collaboratori del titolare, che si era trattenuto un’altra ora. Allontanandosi Chiocca ha notato un paio di persone in piazza che gli erano sembrate sospette ma sulle prime non ci ha dato peso.

Poco dopo è stato il cuoco ad avvisare che qualcuno era riuscito a scardinare il portone sul retro del locale che dà accesso al magazzino. I malviventi forse disturbati dall’arrivo del cuoco se la sono data a gambe. Sul posto, contattati dal titolare, sono giunti i carabinieri e la scientifica a caccia di tracce o impronte utili per le indagini. Al vaglio ci sarebbero anche le telecamere che danno su piazza San Michele e che potrebbero aver ripreso qualche movimento sospetto.

Non è la prima volta purtroppo che il Peschino finisce nel mirino ma stavolta il tentato furto lascia davvero tutti con l’amaro in bocca.