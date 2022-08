Un ferito, per fortuna non in gravi condizioni, ma tanti disagi per il traffico. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (27 agosto) attorno alle 13,20 in via Sarzanese a Sant’Anna.

Lo scontro ha visto coinvolti un motorino e un’auto. La persona che si trovava sul mezzo a due ruote è stata condotta al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.

Foto 2 di 2



Non sono mancati problemi per il traffico: la viabilità è rimasta temporaneamente interrotta per consentire l’intervento dei soccorritori.