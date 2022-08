Albero cade sui giochi dei bambini al parco

Il grosso albero si è schiantato contro lo scivolo del parco giochi. Durante il temporale di oggi pomeriggio (28 agosto) non c’era fortunatamente nessun bambino a giocare sulle attrazioni e non ci sono stati feriti. E’ accaduto nell’area gioco lungo il parco fluviale sulla sponda sinistra del fiume a Ponte a Moriano.

E’ soltanto uno degli episodi segnalati ai vigili del fuoco per il maltempo in Lucchesia. A Balbano, nel primo pomeriggio, c’è stato anche un principio di incendio provocato da un fulmine che ha colpito una pianta. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche per rimuovere rami dalle strade e mettere in sicurezza alberi pericolanti.