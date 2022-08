Caos pronto soccorso, i comitati chiedono un consiglio comunale aperto

La situazione del pronto soccorso e della medicina d’urgenza di Lucca preoccupa i comitati sanità che hanno chiesto a Fabiana Frosini, direttrice del pronto soccorso e al dottor Luca Lavazza, direttore medico del presidio ospedaliero di Lucca e Valle del Serchio un incontro.

“Ciò – spiega il comitato Sanità Lucca – allo scopo di sottoporre alla loro attenzione e chiedere delucidazioni in merito alle forti criticità del pronto soccorso e della medicina d’urgenza, che ricadono sui cittadini. L’incontro si rende necessario in quanto, nonostante le pubbliche e continue segnalazioni di forte disagio assistenziale non vi sono segnali di risposta alla cittadinanza. Il contenuto dell’incontro da noi richiesto sarà portato all’attenzione del Consiglio e della giunta comunale in occasione del Consiglio Comunale aperto sulla sanità che il comitato ha sollecitato in campagna elettorale e che sarà richiesto formalmente nelle prossime settimane”.