Ladri in azione in due abitazioni di Ghivizzano

Due abitazioni visitate dai ladri. E’ successo nella serata di ieri (27 agosto) a Ghivizzano, nel comune di Coreglia.

I malviventi, secondo quanto ricostruito, hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione. I ladri hanno preso in particolare di mira due case in località Dezza e Gretaglia, mettendo a segno il furto con le stesse modalità.

I colpi risalgono allo stesso arco orario, dalle 19 alle 23 di sabato sera. Dalle case sono spariti soldi e monili. Ai proprietari che rincasando si sono accorti della visita dei ladri non è restato da fare altro che avvisare i carabinieri che adesso indagano sui colpi.