Lutto per la morte del cardiologo ed ex sindaco Eugenio Nannini

E’ stato per tanti anni primario prima all’ospedale di Pescia, poi a Lucca, dove aveva lavorato fino alla pensione. E’ scomparso nella notte all’età di 87 anni il noto cardiologo ed ex sindaco di Porcari, Eugenio Nannini. Il medico, che aveva proseguito a lavorare come libero professionista nel suo studio di Porcari, è morto nella sua casa in paese, assistito dai suoi cari.

Nannini era stato dimesso pochi giorni fa dall’ospedale ed era in convalescenza. Sembrava stare meglio, ma all’improvviso la situazione è precipitata. Lascia la moglie e i figli Piero, anche lui medico, e Alessandra.

La notizia della sua morte si è presto diffusa in tutto il paese. Nannini, infatti, oltre ad essere molto noto per la sua attività professionale era anche impegnato nel volontariato. Aveva collaborato con la Croce Verde in iniziative sul territorio ed era considerato da tutti un porcarese doc, oltre che un cardiologo preparatissimo.

Cordoglio è stato espresso dall’ex sindaco di Porcari, Alberto Baccini, molto amico di Nannini: “Ci eravamo sentiti soltanto ieri sera – racconta – e ci eravamo promessi di vederci. Sono molto addolorato. Porcari perde una grande persona”.