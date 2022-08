Molesta una donna alla stazione e la minaccia con un coltello: arrestato

E’ stato arrestato dai carabinieri di Firenze, per aver importunato e molestato una ragazza e per aver opposto resistenza ai miliari intervenuti.

A finire in manette è stato un 46enne originario della Tunisia ma con l’obbligo di dimora in Garfagnana.

I carabinieri sono stati allertati da una 25enne di origini peruviane che, presentatasi alla caserma di piazza Stazione per chiedere aiuto, ha riferito che, poco prima, era sfuggita alle avances di un uomo che si trovava ancora sulla scalinata della stazione ferroviaria, proprio di fronte al comando dell’Arma, e che, dopo aver ecceduto nell’alcol, le aveva mostrato le parti intime, accarezzandola al volto e una volta respinto, l’aveva minacciata con un coltello gettandole addosso il contenuto di una bottiglia di vino.

Nella circostanza i militari, raggiunti da un equipaggio del Radiomobile di Firenze, hanno intercettato l’uomo che da subito ha mostrato un atteggiamento ostile, iniziando a proferire frasi oltraggiose e opponendo viva resistenza alle operazioni di identificazione.

In particolare, prima di essere bloccato, si è dimenato sgomitando e scalciando tanto da cagionare una contusione ad uno dei militari. Condotto in caserma e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di forbici e di un coltellino multiuso, posti sotto sequestro.

Una volta identificato è stato accertato che il medesimo, con vari e precedenti e irregolare sul territorio italiano, era colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelnuovo Garfagnana, misura imposta dal tribunale di Lucca.

Domani l’udienza di convalida.