Spaccio di droga e furti, tre arresti a Viareggio

Raffica di arresti nel fine settimana a Viareggio da parte della polizia. Dallo spaccio di droga ai furti in abitazione: 3 persone sono finite in manette.

Il primo arresto risale a venerdì pomeriggio (26 agosto). Durante il normale controllo del territorio, una volante del commissariato di Viareggio, passando lungo via Buonarroti, ha proceduto al controllo di due persone, una donna di 26 anni, di origini francesi e un ragazzo di 14 anni, notati con fare sospetto all’interno del quartiere Diaz. A seguito dei controlli è emerso a carico della donna un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della repubblica di Firenze il 19 agosto scorso, per cui la stessa doveva scontare anni 8, 6 mesi e 9 giorni di reclusione per cumulo di pena, per reati con contro il patrimonio.

Il minore, invece, è stato trovato in possesso di cacciaviti e chiavi inglesi, motivo per cui entrambi venivano deferiti in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli

La donna, quindi, è stata arrestata e associata alla casa circondariale di Sollicciano, mentre il minore è stato affidato ad una comunità per minori.

Nella nottata di ieri (28 agosto), invece, gli agenti hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di K.N., 37enne di origini marocchine, emesso dal tribunale di Lucca che sostituisce il divieto di dimora nel Comune di Viareggio, a seguito di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico durante il normale controllo del territorio, agenti della Squadra volanti del commissariato, hanno notato lo straniero che si aggirava sulla Terrazza della Repubblica a Viareggio. Una volta risaliti alla sua esatta identificazione, è emerso che pendeva nei suoi confronti l’ordine carcerazione. Per questo motivo, è stato accompagnato negli uffici del commissariato da dove, una volta terminati gli atti di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Lucca.

Nel pomeriggio di domenica, infine, a seguito di un “allert” giunto da un campeggio sito a Viareggio, gli agenti hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto internazionale ai fini dell’estradizione. Infatti all’interno di un campeggio, in viale dei Tigli, è stata rintracciata una donna peruviana 45enne. Era stata condannata da un tribunale peruviano l’11 luglio scorso per traffico di stupefacenti, per una pena di anni 15. E’ stata rinchiusa nel carcere di Sollicciano.