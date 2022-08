Meccanico ucciso da un malore in casa a 56 anni

Non si è presentato all’officina meccanica dove lavorava da tempo ed è subito sembrato molto strano al suo datore di lavoro. Così, dopo una vana attesa, un amico e collega è andato questa mattina (29 agosto) nell’abitazione del meccanico, 56 anni, da qualche anno residente in via del Cernuglio a Montecarlo, per vedere se era accaduto qualcosa.

Purtroppo i timori si sono presto concretizzati. Il 56enne è stato trovato privo di vita in casa. Il decesso, stando ai primi accertamenti del medico legale fatto arrivare dai carabinieri sul posto, potrebbe risalire a sabato scorso (27 agosto). Non ci sarebbero dubbi che a provocarlo, nonostante l’età, sia stato un improvviso malore.

E’ stato l’amico a dare l’allarme: dopo essersi presentato a casa della vittima e aver suonato a vuoto il campanello, si è rivolto alla polizia municipale di Montecarlo, che ha la sede a due passi dall’abitazione del meccanico. Gli agenti, arrivati sul posto insieme al sindaco Federico Carrara, che si è interessato personalmente all’accaduto, hanno subito compreso che c’era qualcosa che non andava e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Quando è stata aperta la porta, una volta arrivati anche i carabinieri, è stato scoperto il cadavere dell’uomo. Per lui non c’era ormai più niente da fare.