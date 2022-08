Domato nella notte l’incendio sul monte Del Carrara

Giornata di superlavoro ieri (29 agosto) per le squadre dell’antincendio boschivo del territorio. Una squadra è stata impegnata sull’evento di Torcigliano, nel Comune di Pescaglia, 4 invece sul monte del Carrara, uno dei monti del gruppo dei monti Pisani. In quest’ultimo caso sul posto sono arriveti anche gli elicotteri di Pisa e Lucca, una squadra della Vab e una di Montecarlo.

“Tanta la difficoltà ad arrivare sul posto – dicono i volontari dell’anticendio boschivo – a causa di strade devastate e alberi caduti. Sicuramente queste situazioni hanno aumentato il tempo per arrivare e poter intervenire. Nonostante le avversità siamo arrivati sul posto e fra il lavoro a terra e il lavoro degli elicotteri siamo riusciti ad avere ragione del fronte. Non è chiara la dinamica che ha sviluppato l’evento: fulmine o cosa? Sul posto anche i carabinieri forestali per le indagini del caso”.

La bonifica e la sorveglianza è comunque proseguita per tutta la nottata.