Doveva scontare una condanna per furto, arrestata una 22enne

Furti in abitazione, arrestata una 22enne. A compiere l’intervento gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi.

Nel pomeriggio di venerdì scorso (26 agosto) è giunta segnalazione al centralino del commissariato di Forte dei Marmi di due donne sospette che stavano transitando sul litorale all’altezza della Capannina di Franceschi. La volante del commissariato di Forte dei Marmi ha rintracciato due giovani donne all’altezza del bagno Piero, prive di documenti.

Gli agenti hanno così deciso di condurle agli uffici della polizia scientifica per procedere alla loro identificazione e verificare se destinatarie di provvedimenti restrittivi. L’intuizione ha permesso di accertare che una 22enne di origine croata (come l’altra giovane in sua compagnia), era già stata colpita da un ordine di carcerazione emesso il 21 febbraio 2018 dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova, per un furto in abitazione aggravato in concorso, commesso dalla donna, all’epoca minorenne, il 31 luglio 2015 al Albenga, per cui doveva espiare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione. La donna, quindi, è stata condotta al carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’altra giovane, minorenne, sconosciuta alle forze dell’ordine, è stata invece affidata ad una comunità versiliese poiché nessun parente era in grado di recarsi a Forte dei Marmi per condurla a casa.