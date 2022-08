Perde il controllo dello scooter e si schianta: grave un 17enne

Grave incidente poco prima della mezzanotte a Viareggio in via Monte Matanna, nella zona del Varignano.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, un giovane di 17 anni ha perso il controllo del suo scooter e ha finito la sua corsa sull’asfalto.

All’arrivo dei mezzi sanitari il giovane non era cosciente e per questo è stato rianimato, intubato e condotto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello dove è ricoverato in prognosi riservata.