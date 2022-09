Carabinieri, il Maggiore Giorgio Picchiotti lascia Castelnuovo dopo 5 anni

Il comandante Giorgio Picchiotti, 49enne originario di Chieti, dopo cinque anni lascia la compagnia carabinieri di Castelnuovo. Il Maggiore passerà al comando della Compagnia di Macerata e a breve dove verrà promosso al grado di Tenente Colonnello.

Il Maggiore questa mattina (2 settembre) ha salutato la comunità della Valle del Serchio, con uno speciale ringraziamento a tutto il personale della compagnia carabinieri e a tutte le autorità che hanno collaborato in questi anni: “In questo territorio mi sono trovato bene fin dal primo giorno – le parole del Maggiore Giorgio Picchiotti -, non mi sono mai sentito un ospite. Qui c’è una popolazione con dei valori di vicinanza nei confronti delle istituzioni. Ripeto, in questi cinque anni mi sono veramente trovato molto bene. Anni non semplici, in cui abbiamo dovuto affrontare una pandemia e l’emergenza neve, ma il nostro impegno è rimasto costante. Sono naturalmente contento del cambio di incarico, ma qui in Valle del Serchio lascio un pezzo di cuore. Grazie a tutti”.

A guidare la compagnia carabinieri di Castelnuovo sarà il capitano Biagio Oddo.