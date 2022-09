Due pitbull aggrediscono e uccidono un cagnolino a Diecimo

Due pitbull, lasciati liberi, hanno aggredito e ucciso un cagnolino nel paese di Diecimo. Il brutto episodio è accaduto nella serata di ieri (2 settembre) e ha generato subito una dura reazione dei cittadini anche sui social.

A darne notizia è il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: “Ieri sera a Diecimo è accaduto un brutto fatto: due pitbull liberi hanno aggredito e ucciso un piccolo cane. Ero in diretta con la municipale quando è successo. Un fatto brutto e gravissimo, che non deve assolutamente ripetersi, anche perché di fronte a queste situazioni sono in pericolo anche le persone”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO