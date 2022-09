Scontro fra due auto in via di Tiglio: feriti in quattro

Incidente stradale oggi (3 settembre) intorno alle 12,30 sulla via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio.

Per cause al vaglio della locale polizia municipale di Capannori due auto si sono scontrate con 4 persone all’interno. Uno dei feriti, fortunatamente non gravi e condotti in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del comando di Lucca.