Senza fissa dimora aggredito da un gruppo di persone in piazza San Michele: grave in ospedale

È finito in ospedale privo di coscienza dopo un’aggressione a calci e pugni da parte di ignoti in piazza San Michele, nella zona dei locali della movida.

Un uomo, senza fissa dimora, è stato oggetto di una aggressione le cui cause, però, sono ora al vaglio dei carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato colpito da più persone, che poi si sono dileguate, in particolare alla testa ed è rimasto privo di coscienza per terra in attesa di soccorsi.

La centrale unica del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza infermieristica della Croce Verde e avvertito le forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca.

Quasi contemporaneamente una violenta lite è scoppiata in una casa di via di Sant’Alessio ed uno dei protagonisti della stessa, avvenuta in una abitazione privata, è stato condotto in ospedale in codice giallo.