Si perde nel bosco mentre cerca funghi: soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno alle 12,40 nel comune di Borgo a Mozzano in località Tubbiano, in una zona impervia, per soccorrere una persona che mentre era in cerca di funghi ha perso l’orientamento all’interno del bosco.

I vigili del fuoco sono in contatto telefonico e una squadra lo sta raggiungendo per il recupero.