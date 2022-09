I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, sono intervenuti poco prima delle 16 a Monti di Roggio nel comune di Vagli di Sotto per la ricerca di due persone, una coppia di Massa, che aveva perso l’orientamento nel bosco in una zona impervia.

Gli operatori di sala operativa 115, dopo un accurato lavoro di ricerca sono riusciti ad individuare la zona di ricerca, attivando le squadre di terra, i cinofili il nucleo Sapr con i droni e l’elicottero Drago 124 l’elicottero del reparto volo di Cecina e il personale del volontariato tramite attivazione del piano prefettizio, coordinati e gestiti dall’unità di comando locale dove il personale specializzato in topografia applicata al soccorso gestisce e pianifica la ricerca.

I vigili hanno prima iniziato la ricerca dal punto dove la coppia aveva lasciato l’autovettura addentrandosi nel bosco. Dopo svariati tentativi, hanno inizialmente udito le voci, e infine hanno individuato le due persone disperse in zona impervia. Una volta raggiunti l’uomo e la donna, in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati insieme al personale del soccorso alpino in una zona idonea per il recupero con l’elicottero Drago 124, per essere trasportati in zona sicura per fare rientro a casa.