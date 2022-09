Drammatico incidente intorno alle 5,25 del mattino di oggi (4 settembre) sulla variante Aurelia tra Viareggio e Torre del Lago.

In un tamponamento fra una Fiat Punto e una Citroen, presumibilmente ad alta velocità, è morto il 51enne Roberto Domenici che conduceva l’auto che è stata tamponata, un uomo di Camaiore. Alla guida dell’auto che ha tamponato, invece, un 25enne di Viareggio che ha riportato solo delle contusioni ed è stato portato in codice giallo, per la dinamica del sinistro, all’ospedale Versilia.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenute automedica, ambulanza della Misericordia di Torre del Lago e forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.

La variante Aurelia è stata chiusa per soccorsi e rilievi ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a Bicchio (km 355) con rientro a Viareggio Sud (km 356). Sul posto anche le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La strada è stata riaperta intorno alle 10.