Insulti, minacce e sputi a una dipendente della Mover: l’ausiliaria del traffico sotto choc in ospedale

E’ stata aggredita in pieno giorno, questa mattina, 4 settembre, intorno alle 10, in via IV Novembre a Viareggio. Vittima un’ausiliaria del traffico, dipendente della Mover.

“Sembra – spiega Luca Mannini, il segretario del sindacato Fit Cisl Toscana Nord – che all’aggressore fosse stata fatta una multa in motorino mesi fa e pretendeva che adesso ľausiliaria facesse le multe alle auto, secondo lui, troppo a ridosso degli incroci. Compito che non spetta tra l’altro agli ausiliari del traffico ma alle forze dell’ordine. È quello che è accaduto ad una dipendente di Mover, l’azienda partecipata dal Comune di Viareggio e dal socio privato Del Pistoia”.

“Una bruttissima aggressione, con insulti, minacce, sputi e molto vicina all’aggressione fisica visti gli atteggiamenti dell’utente della strada che si è portato a pochi millimetri dal volto della dipendente – prosegue il sindacalista -. Aggressore che ha mantenuto il suo atteggiamento anche dopo ľ arrivo dei carabinieri. La ragazza, che nonostante la grande paura e riuscita a telefonare e a far intervenire le forze dell’ordine, è stata portata al pronto soccorso in evidente stato di shock, dove è stata refertata con diversi giorni di prognosi. Queste sono cose che non devono accadere e se accadono vuol dire che ci sono lacune sul piano della sicurezza. Tante volte abbiamo denunciato in azienda la pericolosità di mandare gli ausiliari a svolgere la propria mansione da soli indipendentemente dal fatto che si tratti di uomini o donne. Oggi è accaduto in pieno centro, pensate a cosa sarebbe potuto accadere se fosse accaduto in una zona periferica, come ad esempio il quartiere Marco Polo, o al calar della sera. Non vogliamo neanche pensarci. Purtroppo l’azienda da tempo sta operando con la logica del risparmio e del profitto e alle nostre denunce di carenza di personale e mancato rispetto degli accordi aziendali, che prevedevano assunzioni, ha risposto con una disdetta degli stessi. Non solo, la Proprietà da pochi mesi ha rinnovato il mandato alľ amministratrice delegata Placida Canozzi. Evidentemente, secondo la loro logica del risparmio e del profitto, ha operato bene”.

“Ad oggi – conclude la sigla sindacale – nonostante il tavolo di trattativa aperto, di nuovi accordi all’orizzonte non se ne vedono e questo non certo per nostra volontà ma per il muro dell’azienda sulle turnazioni dei lavoratori…. turnazioni assurde a causa della carenza di personale… è difficile fare le nozze con i fichi secchi cosi come è difficile fare turnazioni giuste, sensate e produttive in carenza di personale…. Abbiamo cercato più volte di “scavalcare” l’amministratrice delegata Canozzi e trovare un nuovo interlocutore ma con il socio privato è impossibile parlare e con il Comune ancora meno. È più facile parlare con il Presidente della Repubblica che con il sindaco Del Ghingaro che mai ha voluto incontrare questa organizzazione sindacale. I dipendenti di Mover stanno lavorando in condizioni inadeguate di sicurezza e i vertici aziendali ne sono responsabili. Lasciamo al lettore di trarre le proprie conclusioni”.