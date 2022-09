Una cena a sostegno della mensa dei poveri del convento di Sant’Antonio a Viareggio: iniziativa dei Lions

Una cena a sostegno della mensa dei poveri della parrocchia di Sant’Antonio a Viareggio.

E’ l’iniziativa promossa per sabato 10 settembre dai club Lions Viareggio Versilia Host e Viareggio Riviera a sostegno delle attività gestita dai frati francscani.

La sera di sabato, alle 20,30 i soci dei due club hanno organizzato una cena che si terrà nei giardini del convento di San Francesco della parrocchia. Cena il cui ricavato sarà devoluto interamente alla mensa dei poveri.

“La parrocchia di Sant’Antonio, retta dai Frati Minori Francescani – ricorda Marco Boccella, presidente del club Viareggio Riviera – ospita al convento dei Frati la mensa dei poveri, fondata nel 1983 da padre Ubaldo Coppi. All’epoca la mensa fu una risposta visibile al bisogno ed alla povertà che confidava nell’ascolto e nell’accoglienza dei Frati. Ma, richiamando le parole di padre Coppi, rena e povertà si specchiano nell’acqua e nella ricchezza di Viareggio allora come ora. E come allora Viareggio sa mobilitarsi davanti alla povertà, ricordando e donando”.

“I bisognosi che bussano alle porte del convento – ribadisce Giudo Olmi, presidente del Club Viareggio Versilia Host – sono viareggini e non, italiani e stranieri, un rinnovarsi di volti che, ci riferiscono i frati, sono, purtroppo, in costante aumento. Trovare alla mensa un saluto, un pasto caldo e una tavola apparecchiata è anche trovare il modo per riavvivare la speranza, fare vicinanza, ricordarsi di essere un uomo, una donna. Il Club Viareggio Versilia Host d decenni è vicino a questa bellissima realtà sostenendola in ogni modo possibile. Un impegno che anche quest’anno si è fatto sinergia con gli amici dell’altro Club Lions viareggino affinché ogni sostegno, se possibile, sia ancora più incisivo1″

Il servizio ai tavoli sarà fatto, in pieno spirito di servizio lionistico, dagli stessi soci dei due club.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Viareggio, in via San Francesco, angolo Piazza Sant’Antonio, è rivolto a tutti i concittadini che vogliono sostenere questa attività così importante per Viareggio e la Versilia tutta.

L’evento è ovviamente organizzato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 338.5770995 o 348.8822783