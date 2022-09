Beccato con 10 dosi di hashish alla stazione: 27enne arrestato per spaccio

Ieri sera (4 settembre) i carabinieri della compagnia di intervento operativo del Sesto battaglione della Toscana insieme ai colleghi della stazione del comando di carabinieri di San Concordio, hanno arrestato un 27enne di origine gambiana, già conosciuto dalle forze dell’ordine e senza dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano le 15 circa quando in piazzale Ricasoli i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno identificato alcuni ragazzi seduti su una panchina davanti alla stazione. Durante il controllo, dove era seduto uno di loro, i militari hanno trovato una dose di hashish.

Visti anche alcuni precedenti episodi che avevano visto protagonista il giovane, i carabinieri hanno quindi deciso di perquisire il 27enne, trovandogli addosso 10 dosi di hashish divise in confezioni di cellophane, per un peso complessivo di circa 11 grammi, una dose marijuana del peso di circa mezzo grammo e 60 euro in contanti, verosimilmente provenienti dall’attività di spaccio.

L’arrestato è stato quindi trattenuto al comando provinciale carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida avvenuta questa mattina.