Viareggio ha un nuovo comandante dell’Arma: è il capitano Marco Colella

Originario di Napoli, 36 anni, laureato in Giurisprudenza, amante della moto, prima allievo alla scuola marescialli di Firenze, poi vincitore del concorso per ufficiale, ha preso il comando della Compagnia carabinieri da qualche giorno, dopo il trasferimento a Milano del suo predecessore, il maggiore Edoardo Cetola, e questa mattina ha voluto incontrare la stampa.

Foto 3 di 5









Un incarico importante per Colella, il primo come comandante di Compagnia, in una zona, Viareggio e tutta la Versilia, calda sotto tutti gli aspetti, che, nonostante la giovane età, vanta un curriculum di tutto rispetto: ha ricoperto ruoli importanti al Nucleo operativo dei carabinieri di Torino Oltredora e, prima, a Mazzara del Vallo. Ed è proprio la Sicilia la regione dove ha brillantemente concluso un’indagine su un omicidio e occultamento di cadavere.

“In questi primi giorni di comando – – ha esordito il neo comandante – sono stato letteralmente assorbito dal Jova Beach, un evento che ha avuto necessità di presidi per la sicurezza, poi, grazie ai colleghi, e in particolare al comandante della stazione maresciallo Raffaele Ferraro, che mi ha fatto da “guida spirituale”, ho fatto una full immersion per conoscere il territorio e il personale dislocato nelle 10 stazioni dell’Arma”. Un territorio vasto, che comprende la costa, da Torre del Lago a Forte dei Marmi, l’interland, con le colline di Massarosa, Camaiore e Pietrasanta, per finire con l’ Alta Versilia.

Tra gli obiettivi del nuovo comandante la sicurezza e la prevenzione, oltre che la repressione. E, come ha fatto sia in Piemonte che in Sicilia incontri con le scuole, per insegnare ai giovani la legalità, con le categorie, con i cittadini per instaurare un rapporto di collaborazione reciproca.

Al capitano Colella il benvenuto dalla redazione di Lucca in Diretta.