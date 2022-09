Muore nello scontro in moto contro un’auto

E’ morto nello scontro in moto contro un’auto nel cuore della notte a Marina di Pietrasanta. La vittima è un uomo che si trovava in sella ad una motocicletta insieme ad un ragazzo di 28 anni che se l’è cavata con la frattura ad una gamba.

Il dramma si è consumato attorno all’una di notte in viale Apua, all’angolo con via Roma, a Marina di Pietrasanta, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

L’allarme al 118 è stato dato immediatamente ma purtroppo per la vittima non c’era niente da fare. Incolume ma sotto choc la donna che si trovava alla guida dell’auto.