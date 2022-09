Vaccino bivalente contro Omicron: ok anche da Aifa

Dopo l’ok di Ema, arriva il via libera da Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, per la somministrazione, dai 12 anni in su, dell’ultima versione dei vaccini anti-Covid prodotti da Pfizer-Biotech e da Moderna, quelli bivalenti.

“Questi vaccini hanno mostrato la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore di quella del vaccino monovalente originario – spiega la commissione tecnico scientifica – sia nei confronti della variante Omicron BA.1 che delle varianti BA.4 e BA.5″.

La nuova dose di rinforzo con i vaccini aggiornati potrà essere somministrata dopo almeno 3 mesi dalla conclusione del ciclo primario di vaccinazione. Per gli over60 e le persone che presentano fattori di rischio, come malattie pregresse e immunodepressione, la somministrazione della dose booster aggiornata è fortemente raccomandata.

Per tutti gli altri su consiglio del medico di famiglia o come scelta individuale.