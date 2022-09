Aggredisce e rapina un passante in centro: arrestato un 35enne

Lo ha colpito con pugni al volto e alle spalle facendolo cadere a terra e poi derubandolo del marsupio al cui interno c’erano cellulare e 150 euro. Il rapinatore che aveva assalito un 43enne di origini srilankesi è stato arrestato ieri mattina (6 settembre) dopo le minuziose indagini dei carabinieri di San Concordio che hanno dato un nome e un volto al bandito entrato in azione nella notte del 3 luglio scorso nella zona di Porta San Pietro a Lucca.

I militari hanno eseguito nei confronti del 35enne, di origini marocchine, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la vittima, intorno alle 1,45, dopo avere consumato un pasto nei pressi di via San Paolino, era stata seguita dall’aggressore lungo alcune vie del centro storico. Durante il percorso il rapinatore ha molestato il 43enne chiedendogli con insistenza del denaro.

Varcata la Porta San Pietro, all’altezza di piazzale Umberto I, la vittima è stata aggredita dallo straniero che lo ha colpito con pugni al volto e alle spalle per rapinarlo. Le immediate indagini svolte dai Carabinieri di San Concordio attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale e le testimonianze acquisite, hanno consentito in breve tempo di identificare il presunto autore del fatto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato alla casa circondariale di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria.