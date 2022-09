Cercatore di funghi cade nel bosco e si ferisce ad una gamba

E’ caduto nel bosco mentre stava cercando funghi e si è ferito ad una gamba senza poter più proseguire il cammino. Sono scattati attorno alle 18 di oggi (8 settembre) i soccorsi per un anziano di 86 anni, rimasto infortunato lungo un sentiero nei pressi di San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana.

La zona è piuttosto impervia ed è stato solo per un fortunato caso che un altro cercatore di funghi abbia sentito l’anziano chiedere aiuto. E’ stato lui a dare l’allarme al 118, che ha mobilitato le squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Purtroppo, nella prima fase dei soccorsi, non è stato possibile far levare in volo gli elicotteri a causa del maltempo che imperversava sulla zona. L’anziano è stato raggiunto in serata dalle squadre a piedi dei soccorritori e dal personale del 118 che ha prestato le prime cure.