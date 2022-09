“La Garfagnana è un territorio popolato da gente sana e laboriosa e io sento forte la responsabilità che questa zona si mantenga il più possibile protetta”. Sono le parole che il capitano Biagio Oddo, nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana spende per esprimere sia la sua gratitudine per il suo incarico, sia per delineare, a pochissimi giorni dall’insegnamento, quanto forte sarà l’attenzione alla sicurezza dell’intero territorio di competenza.

L’arrivo da Prato, dove Oddo, 52 anni, sposato con una figlia piccola e laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, è stato segnato fin dall’inizio da un contatto diretto e immediato con il territorio e le sue istituzioni: “Ho già iniziato a incontrare i rappresentanti delle amministrazioni e delle autorità locali – spiega il comandante -: credo che sia indispensabile collaborare e stabilire rapporti in modo da concorrere all’obiettivo comune che è la sicurezza e la tranquillità di questo territorio”.

Foto 2 di 2



E’ lunga la carriera del capitano Oddo, chiamato a sostituire il maggiore Giorgio Picchiotti che negli ultimi cinque anni ha guidato la compagnia. Quest’anno sono 32 anni che presta servizio nell’Arma dei carabinieri. Negli ultimi sei ha prestato servizio al comando provinciale di Prato, prima al nucleo investigativo, poi al comando del nucleo radiomobile, ultimo incarico prima di giungere in Garfagnana.

Ancora prima il capitano Oddo ha prestato servizio nel Battaglione della Toscana, una esperienza che lo ha portato a conoscere a fondo il territorio regionale, partecipando a operazioni di ordine e sicurezza pubblici. Qui era arrivato dal Battaglione Ligure di Genova, dopo alcuni anni al lavoro come sottufficiale in Sicilia, impegnato in indagini specializzate nei reati contro la pubblica amministrazione. L’esperienza toscana del capitano si è tradotta anche in 8 anni al nucleo operativo ecologico di Firenze, cui Oddo è approdato dopo un servizio a Pisa.