Muore nel tragico scontro sulla Fondovalle

Un morto e alcuni feriti. E’ il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11,30 di questa mattina (9 settembre) sulla via Lodovica, nei pressi della rotatoria di Valdottavo, nel comune di Borgo a Mozzano.

Secondo quanto appreso finora, si sarebbero scontrati due mezzi, una utilitaria e un Apecar, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Valle del Serchio.

L’allarme è stato dato immediatamente: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto le ambulanze e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso per soccorrere i feriti, insieme ai vigili del fuoco intervenuti sul luogo del drammatico incidente.

Inevitabili i disagi anche sul fronte della circolazione stradale: la Fondovalle è stata a tratti letteralmente bloccata per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire in sicurezza. Per gestire la viabilità sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri.

(notizia in aggiornamento)